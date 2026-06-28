MN - Forte su Ramos: "Ha una buona tecnica di base, senso dell’opportunismo dentro l’area di rigore ed è molto forte nel gioco aereo”

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di "A Bola" Hugo Forte ha parlato di Ruben Amorim, Gonçalo Ramos e non solo

Quello di Gerry Cardinale è un Milan sempre più di stampo portoghese. Sì, perché dopo aver scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore, il club rossonero ha deciso di rendere Gonçalo Ramos, attaccante della Nazionale lusitana, il primo acquisto di questa nuova era, oltre che quello più oneroso di tutta la sua storia. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che ha imparato a conoscere e seguire da vicino sia Ramos che Amorim, ovvero il collega di A Bola Hugo Forte.

Gonçalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus: potrebbe essere lui la soluzione ai problemi offensivi del Milan?

“Amorim di solito tende a preferire attaccanti più esplosivi, come Gyökeres, ma allo Sporting ha avuto anche Paulinho — ora al Toluca — ed è riuscito a ottenere ottime prestazioni da lui. In effetti, anche se Gonçalo Ramos non era un titolare fisso al PSG, ha sempre segnato ogni volta che è stato chiamato in causa. Ha un grande fiuto per il gol e una forte etica del lavoro”.

Avendolo seguito in Portogallo e con la Nazionale, come lo descriveresti a un tifoso del Milan?

“Ha alcune somiglianze con Daniele Massaro, per esempio. È un attaccante con una buona tecnica di base, un grande senso dell’opportunismo dentro l’area di rigore ed è molto forte nel gioco aereo”.