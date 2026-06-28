Serginho e il suo amore per la Puglia: “Mi fa impazzire, molto simile al Brasile. Qui ho segnato il primo gol col Milan”

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Serginho racconta il suo amore e il suo legame con la Puglia.

Durante un'intervista rilasciata a Contropiede_pb, l'ex rossonero Serginho ha parlato del suo rapporto con la Puglia. Queste le sue parole.

"Il primo gol che ho fatto con il Milan in Serie A è stato a Bari nel 1999, è passato un po' di tempo. Passaggio di Sheva, la storia cambia perché di solito ero io a fare i passaggi a lui e lui i gol, e alla fine abbiamo pareggiato 1-1 con gol mio con il mio primo gol in Serie A. È vero, è la quarta volta che vengo in Puglia, l'anno scorso ci sono stato quasi un mese durante le mie vacanze, abbiamo fatto grandi amicizie come con il grande Pippo che è qua vicino a me. La Puglia è una regione che mi fa impazzire perché abbiamo un legame molto simile, la cultura è molto simile a quella brasiliana. Ricorda il Brasile per il calore della gente, l'umiltà, l'affetto, il calore della famiglia. Noi siamo molto legati a queste cose. La Puglia è piena di storia, mi fa impazzire.