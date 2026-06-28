Euro U19, al via le fasi finali: domani l’esordio degli azzurrini

Euro U19, al via le fasi finali: domani l’esordio degli azzurriniMilanNews.it
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Oggi alle 21:36News
di Andrea La Manna
L’italia U19 domani inizia il percorso per le fasi finali dell’Europeo di categoria.

Nella giornata di ieri è ufficialmente iniziata l'avventura degli azzurrini U19 di Alberto Bollini che sono volati in Galles, sede della fase finale dell'Europeo in programma dal 28 giugno all'11 luglio. L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B con Croazia, Serbia e Ucraina. Di seguito il programma completo.

IL CAMMINO DELL'ITALIA U19 NELLE FASI FINALI DELL'EUROPEO

Lunedi 29 giugno, ore 17:00 Italia vs Serbia 

Giovedi 2 luglio, ore 15:00 Italia vs Croazia

Domenica 5 luglio, ore 17:00 Italia vs Ucraina

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali.

SEMIFINALI
Mercoledi 8 luglio ore 17:30 e 20:00

FINALE
Sabato 11 luglio, ore 20:00