Antonio Silva e quel particolare feeling con l'Italia: il primo gol in carriera l'ha segnato ad una squadra di Serie A
Antonio Silva è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per andare a rinforzare la difesa in questo calciomercato. Dopo i primi approcci delle scorse ore, nelle prossime il club rossonero avrà nuovi contatti con Jorge Mendes per sbloccare la trattativa con il Benfica (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it).
Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club lusitano, Antonio Silva potrebbe dunque lasciare la madre patria per trasferirsi in Italia, nazione con la quale ha sempre avuto un particolare feeling. Il centrale portoghese ha infatti segnato il primo gol da professionista in carriera contro una squadra di Serie A, la Juventus, il 25 ottobre 2022 in occasione di una partita valida per la fase a gironi della Champions League.
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