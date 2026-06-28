Diddi soddisfatto: “Gonçalo Ramos attaccante ideale per Amorim”
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Diddi commenta l’arrivo di Goncalo Ramos al Milan.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato del nuovo acquisto rossonero Gonçalo Ramos. Queste le sue parole.
"Il Milan ha preso, a mio avviso, un attaccante idoneo a quello che è il gioco di Amorim, perché questa è la caratteristica, io l'ho ridetto anche quando abbiamo fatto un contenuto il 13-14 di giugno, che tra tutti gli attaccanti dobbiamo andare a prendere un tipo di attaccante che ha determinate caratteristiche. lo penso che Gonçalo Ramos è l'attaccante ideale. Intanto è un attaccante che in 131 presenze nel Paris Saint-Germain ha segnato 45 gol, quindi stiamo parlando di un attaccante di un gol ogni 120 minuti".
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