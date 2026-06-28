Pellegatti fiducioso: “Mi aspetto un mercato piuttosto attivo, Cardinale è passato da venire 2 volte in Italia a vivere a Milano”

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Pellegatti commenta il mercato rossonero e espone quali sono le sue aspettative.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero in entrata e delle sue aspettative in merito a questo. Di seguito le sue parole.

"Dobbiamo aspettarci un mercato piuttosto attivo, piuttosto rapido, altrimenti Gerry Cardinale che è venuto in Europa tre o quattro volte, o meglio in Italia, negli ultimi 2 anni, ma che praticamente adesso vive a Milano e per il Milan. Vediamo. Speriamo che ci possa regalare dei giocatori importanti. Abbiamo detto di Silva, abbiamo detto di Rios, Hjulmand, possono essere a centrocampo. Alternativa come punta, avendo già speso quei soldi, bisognerà attendere. Diciamo che adesso vuole mettere le basi. Due centrali, un centrocampista, le prime esigenze, poi si incomincerà a usare parallelamente cessioni e acquisti. Questo credo che sia la filosofia della campagna di rafforzamento di Gerry Cardinale".