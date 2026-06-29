Diddi analizza: “Il Milan ha bisogno di un bomber d’area, dove Ramos ha segnato il 98% dei suoi gol”

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Luca Diddi analizza a livello tattico l’arrivo di Gonçalo Ramos.

Luca Diddi, nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, analizza a livello tattico l'importanza dell'arrivo di Gonçalo Ramos per l'attacco rossonero. Queste le sue parole.

"Con Amorim arriva un allenatore che ha un gioco propositivo, quindi cosa comporta? Che la squadra del Milan alzi il baricentro, stia più nella metà campo avversaria. Quindi cosa serve? Serve un centravanti d'area di rigore, un centravanti che sa muoversi in area di rigore e questa è un dato, una caratteristica, che in tutti i contenuti che ho visto su Gonçalo Ramos non ho visto scrivere. si pensa al valore, 70 milioni, magari elevato, che sia un attaccante da 35-40 milioni e sarebbe stato da fare chapeu al Milan. Ma analizziamo le cose. Al Milan serve un attaccante d'area di rigore. Quali sono i top tre attaccanti in Europa che segnano di più d'area di rigore? Il signor Gonçalo Ramos ha segnato il 98% dei gol in area di rigore, quindi cosa vuol dire? Che è un attaccante nei cinque attaccanti in Europa che segnano di più in area".