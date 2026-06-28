I numeri di Antonio Silva nell'ultima stagione con il Benfica

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I numeri nella passata stagione di Antonio Silva, obiettivo numero 1 del Milan per rinforzare la difesa in questo calciomercato.

Il Milan vuole fare sul serio per Antonio Silva, e sta già lavorando per riuscirci. Il classe 2003 è la priorità di Ruben Amorim per rinforzare la difesa, anche perché per caratteristiche il lusitano è quel tipo di profilo che fa decisamente al caso dell'allenatore rossonero. La sua situazione contrattuale - in scadenza nel giugno 2027 - lo rende ancora più appetibile, motivo per il quale il Milan si starebbe muovendo con largo anticpo così da evitare che si possa crare concorrenza sul giocatore.

Nella scorsa stagione Antonio Silva ha totalizzato 3116' in tutte le competizioni con la maglia del Benfica. Il centrale portoghese ha giocato 25 partite in campionato, 10 in Champions League tra League Phase e Playoffs, 4 in Coppa di Portogallo, 1 in Allianz Cup ed 1 in Supercoppa portoghese, mettendo a referto un gol, un assist, 8 cartellini gialli e nessuna espulsione.