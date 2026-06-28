Il Milan stringe per Antonio Silva. La Gazzetta: "Lunedì può essere una giornata decisiva"

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Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport la giornata di domani potrebbe essere decisiva per la chiusura del secondo colpo in entrata del Milan.

Dopo aver sistemato l'attacco, il Milan guarda adesso con decisione alla difesa. Stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il club rossonero ha compiuto degli importanti passi in avanti cerso Antonio Silva, centrale classe 2003 del Benfica, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto arretrato, nonché priorità di Ruben Amorim. Il nome del portoghese, comunque, circolava già da qualche giorno, la sua candidatura avrebbe preso quota soprattutto dopo la svolta legata all'arrivo di Gonçalo Ramos.

MENDES AL CENTRO DELL'OPERAZIONE: DOMANI PUÒ ESSERE UNA GIORNATA CHIAVE

L'operazione Antonio Silva conferma una tendenza sempre più evidente nel mercato milanista: la forte impronta portoghese e il ruolo centrale di Jorge Mendes. Dopo aver portato in rossonero Gonçalo Ramos, infatti, il potente agente portoghese avrebbe avuto un contatto con il Benfica per far entrare nel vivo questa trattativa. Il Milan appresa il difensore per diversi motivi: età, margini di crescita, qualità tecnica e situazione contrattuale. Silva ha infatti un accordo con il Benfica in scadenza nel giugno 2027, dettaglio che potrebbe ridurre le pretese economiche del club lusitano rispetto alle - alte - valutazioni fatte in passato. In tutto questo il club portoghese avrebbe anche provato a lavorare al rinnovo, senza però arrivare a una soluzione che abbia soddisfatto tutte le parti in causa.

PERCHÉ PIACE AL MILAN: GIOVANE, TECNICO E GIÀ ABITUATO ALLA PRESSIONE

Antonio Silva è un centrale moderno: fisico, importante, buona lettura difensiva e soprattutto piedi educati per impostare dal basso, caratteristica che Ruben Amorim va ricercando nei suoi difensori. C'è da dire, però, che il classe 2003 non è il classico difensore da duello e spazzata, ma un giocatore capace di partecipare alla costruzione, dettaglio prezioso soprattutto se si considera il fatto che il nuovo Milan di Amorim sarà - o meglio, cercherà di essere - una squadra che vuole comandare il gioco. A 22 anni Silva ha già esperienza in un club esigente come il Benfica e rappresenta un profilo perfettamente in linea con l'idea di un Milan giovane, internazionale e sostenibile. Dopo Gonçalo Ramos, dunque, il Diavolo potrebbe continuare a parlare portoghese.