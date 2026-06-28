Calciomercato MN - Nelle prossime ore il Milan avrà nuovi contatti per Antonio Silva

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Il Milan è pronto ad accelerare i discorsi per il difensore: nelle prossime ore sono infatti previsti nuovi contatti per l'obiettivo numero 1 di Amorim.

Dopo Gonçalo Ramos il Milan è pronto a mettere a segno un altro, importante, colpo in entrata. Il club rossonero sta infatti lavorando per accontentare Ruben Amorim, che ha evidenziato nel difensore centrale l'altra priorità di questo calciomercato.

Nel corso di questi giorni sono stati fatti diversi nomi, ma l'impressione è che il Milan abbia deciso di puntare su Antonio Silva, centrale portoghese classe 2003 del Benfica. Apprende la redazione di MilanNews.it che dopo i primi approcci delle scorse ore, nelle prossime il Diavolo avrà nuovi contatti per il difensore lusitano, facente anche lui parte della scuderia del potente agente Jorge Mendes, protagonista dell'operazione Gonçalo Ramos.

Nelle prossime ore altri colloqui per il centrale 22enne, che ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha accettato la proposta di rinnovo con il Benfica.

di Antonio Vitiello