Diddi spiega: “Ramos è scaltro, ha fiuto del gol e lavora bene con i compagni. È quello che chiede Amorim”

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Luca Diddi descrive che tipo di attaccante è il nuovo acquisto rossonero Gonçalo Ramos.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato di Gonçalo Ramos e ha descritto quali sono le sue principali caratteristiche. Queste le sue parole.

"Questo ha forza, ha colpo di testa e sa muoversi. È scaltro, è un attaccante d'area di rigore che può fare la sponda, che può fare il collegamento tra difesa e centrocampo, che ti può attaccare la porta, lavora bene, duetta con i compagni, ha un buon piede, non ha un grandissimo attacco alla profondità, ma fondamentalmente non chiede questo dall'attaccante Amorim. Amorin chiede la sponda, il duetto coi compagni e che sia forte in area di rigore perché l'attacca la profondità è la punta che viene incontro è il trequartista che attacca quella profondità, quindi il Milan avrà una prima punta, più due trequartisti che abbiano caratteristiche diverse".