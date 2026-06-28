Piccinini ricorda: “Prima di Milan-Juve del 2003 avevo uno stress tremendo, Fininvest e Berlusconi ci tenevano tanto”
Durante la sua intervista al BSMT, Sandro Piccinini ha ricordato e raccontato la sua telecronaca per la finale di Champions League di Manchester tra Milan e Juventus nel 2003. Queste le sue parole.
"Quella finale li tra Milan e Juve nel 2003 è una partita che ricordo sia per lo stress prima, perchè devi considerare che noi eravamo la televisione di Fininvest e quindi lo stress pre-partita era tremendo. Arrivava da tutte le parti, anche dall'azienda, si capiva che il Milan ci teneva, tutta l'azienda ci teneva, Berlusconi, tutti. Poi contro la Juve, canale 5, quindi un ascolto strepitoso che non si è più fatto, sui rigori era tipo 86% di share, per dirti com'era l'evento. Questa pressione la senti. Io ci sono arrivato a 45 anni, se ci fossi arrivato a 30 avrei fatto un disastro. Sono arrivato con l'esperienza giusta. È una partita di cui vado orgoglioso anche in relazione all'importanza dell'evento".
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