Vlasic senza parole per Modric: “È impressionante come gioca a 40 anni, è straordinario”
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Nikola Vlasic nel post partita di Croazia-Ghana ha parlato di Luka Modric
Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ieri sera è stato il super protagonista della sua Croazia nella partita contro il Ghana. Sul risultato di 1-1 infatti, al minuto 83, Vlasic ha segnato la rete della vittoria che però non è valsa il primo posto nel girone vista la vittoria dell'Inghilterra contro Panama.
Nel post partita, il centrocampista granata ha parlato di Luka Modric, diventato ieri sera l'assistman più longevo della storia dei Mondiali. Queste le sue parole: "Luka è un campione. Adesso ha 40 anni e gioca a questi livelli, è impressionante. Per noi è un esempio, in tutti i sensi. lo faccio i complimenti a lui perché ha fatto una grandissima partita. È straordinario".
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