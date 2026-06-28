Piccinini rivela: “Berlusconi mi chiamò durante una partita per pormi una critica. È stata una lezione che ho tenuto a mente”

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Piccinini racconta un aneddoto riguardante Silvio Berlusconi.

Durante la puntata del BSMT nella quale è stato intervistato, Sandro Piccinini ha raccontato un aneddoto che riguarda il presidente Silvio Berlusconi. Queste le sue parole.

"Alla fine di un primo tempo di Barcellona-Rreal Madrid che aveva preso Mediaset non si sa perché, passa il primo tempo, io mi scateno, alla fine il direttore mi disse: "C'è Berlusconi al telefono". Nel mentre io provavo a capire cosa avessi detto di sbagliato. Arrivo li, e mi disse: "Avete veramente un bel ritmo, un bel tono, peccato che avranno cambiato canale subito i telespettatori". Io gli chiesi il perché e lui disse: "Perché lei all'inizio ha fatto l'elenco degli assenti del Real Madrid". Era una partita in cui erano assenti alcuni big, io gli dissi che dovevo dare le informazioni ma lui disse: "Si ma non subito, prima mi devi dire perché devo vedermi la partita". È stata un'altra lezione che ho tenuto a mente"

Ti ha mandato in sbattimento riceve la chiamata durante la partita? "Si, però dopo ho apprezzato perché a me una critica di una persona competente che ti aiuta in quello che farai dopo l'accetto, è utile"