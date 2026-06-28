Mondiali, finiti i gironi si entra nella fase calda: dove e quando vedere i 16esimi di finale

Mondiali, finiti i gironi si entra nella fase calda: dove e quando vedere i 16esimi di finaleMilanNews.it
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Oggi alle 18:36News
di Andrea La Manna
Tutte le informazioni sui 16esimi di finale del Mondiale.

Terminate la fase dei gruppi, è stato completato il tabellone della fase ad eliminazione diretta che partirà stasera con Sudafrica-Canada. Di seguito il programma completo dei 16esimi di finale.

1. Sudafrica - Canada
28 giugno
ore 21
Los Angeles
Rai Uno e DAZN

2. Brasile - Giappone
29 giugno
ore 19
Houston
Rai Uno e DAZN

3. Germania - Paraguay
29 giugno
ore 22.30
Boston
DAZN

4. Olanda - Marocco
30 giugno
ore 3
Monterrey
DAZN

5. Costa d'Avorio - Norvegia
30 giugno
ore 19
Dallas
DAZN

6. Francia - Svezia
30 giugno
ore 23
New York
Rai Uno e DAZN

7. Messico - Ecuador
1° luglio
ore 3
Città del Messico
DAZN