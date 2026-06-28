Modric dopo il Ghana: "So che si avvicina la fine. Mourinho non mi ha chiamato"

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Luka Modric ha parlato del suo futuro dopo Croazia-Ghana, smentendo le voci di un contatto con Mourinho

Luka Modric continua a illuminare i campi di tutto il mondo con la sua classe, con la sua determinazione e con il suo esempio. Il tutto alla fresca età di quasi 42 anni. Il fuoriclasse croato è stato decisivo con un assist nella vittoria che ha permesso alla Croazia di battere il Ghana e di accedere ai sedicesimi di finale del Mondiale come seconda del suo raggruppamento dietro solo all'Inghilterra. Il milanista è diventato l'assistman più longevo della storia del Mondiale.

MODRIC SUL FUTURO: ALLONTANANTE VOCI SU MOURINHO

Al termine della gara tra Croazia e Ghana, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, Luka Modric ha parlato del suo futuro in questi termini: "So di avere un'età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più... Mourinho non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale, uno dei migliori. Nutro un affetto speciale nei suoi confronti"