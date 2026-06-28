Serafini concede: "In questo momento Cardinale più presente: un passo importante"
Per ora Gerry Cardinale sta rispettando quello che aveva detto: da quest'anno prende lui le decisioni. Non stiamo giudicando la qualità del suo lavoro, che potrà essere valutata nel tempo, ma l'effettivo zampino che il proprietario ci ha messo nella scelta dell'allenatore, nella riorganizzazione (confusa) della società e adesso anche in fase di calciomercato. Luca Serafini, giornalista milanista e attento alle cose rossonere da tanto tempo, ne ha parlato sul canale YouTube.
CARDINALE È PIÙ PRESENTE: UN PASSO IMPORTANTE
Il commento di Luca Serafini sugli ultimi aggiornamenti e avvenimenti in merito al calciomercato del Milan: "Avete capito che è Ruben Amorim a fare il mercato insieme alla società, in assenza di una figura istituzionale come quella del direttore sportivo. Anche questo interessa poco, nel senso che il raffazzonamento societario è stato abbastanza sorprendente: ma in questo momento se Cardinale è più presente e questo mi sembra un passo importante".
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