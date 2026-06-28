Ordine sulla trattativa per Ramos: "Cardinale si è comportato... come Berlusconi"

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Franco Ordine ha paragonato l'intervento di Gerry Cardinale nella trattativa per Ramos a quello di Silvio Berlusconi in quella per Gullit

La trattativa del Milan per Gonçalo Ramos ha spiazzato un po' tutti. Da un lato, dopo l'immobilismo di quasi un mese e la lentezza di Cardinale di scegliere allenatore e struttura societaria, sembrava impossibile che in poco tempo il club rossonero potesse imbastire una operazione, figuriamoci di tale portata economica. Dall'altro, certamente non ci si aspettava, visto il trend recente, che il Milan avrebbe speso 75 milioni di euro più bonus, con ingaggio pesante, per un attaccante. Il commento in merito lo ha espresso Franco Ordine nel suo pezzo odierno sul Corriere dello Sport.

CARDINALE HA AGITO COME BERLUSCONI PER PORTARE RAMOS AL MILAN

Il giudizio di Franco Ordine sull'investimento economico del Milan per Gonçalo Ramos: "Obiezione: Ramos costa troppo. Vero. Nel frattempo c’è da segnalare che la candidatura non è stata improvvisata. Lo scouting lo ha seguito durante i mesi precedenti e ottenuto anche il “si approva” dello stesso Allegri. Poi bisogna aggiungere che la tecnica finanziaria di Furlani (prolungare allo sfinimento le trattative) in passato procurò un paio di sconfitte pesanti. Cardinale, nell’occasione, si è comportato… come fece Berlusconi ai tempi di Gullit conteso dalla Juve, con un blitz in Olanda e un contratto pubblicitario milionario all’azienda madre"