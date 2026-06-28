Rivoluzione in mezzo al campo? Fofana e Loftus ai saluti. Incertezza per Rabiot e Modric

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Cosa sarà del centrocampo del Milan: Fofana e Loftus-Cheek sono al passo d'addio. Incertezza sul futuro di Rabiot e Modric

Solamente l'anno scorso il Milan rivoluzionava il suo centrocampo, sfruttando i soldi incassati dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. In una sessione estiva soltanto, il club rossonero si è portato a casa, in quattro momenti diversi dell'estate, altrettanti centrocampisti. È arrivato Samuele Ricci dal Torino, è arrivato Luka Modric come parametro zero dopo anni di vittorie al Real Madrid, è arrivato Ardon Jashari al termine di un'estenuante trattative con il solito Brugge, è arrivato Adrien Rabiot sul gong fortemente voluto da Allegri. Anche quest'anno però, il reparto potrebbe subire stravolgimenti.

MILAN, CENTROCAMPO RIVOLUZIONATO? FOFANA E LOFTUS ADDIO

Sicuramente da più fonti emerge la sensazione che ci siano due giocatori al passo d'addio: si tratta di Youssouf Fofana e di Ruben Loftus-Cheek. Entrambi non sono riusciti a emergere come il Milan si sarebbe aspettato e si troveranno un'altra sistemazione, in particolare l'inglese che va in scadenza di contratto al termine della stagione (giugno 2027). Da capire ci sarà anche il futuro di Adrien Rabiot e Luka Modric. Nessuno dei due si è sbilanciato, entrambi si pronunceranno a Mondiale terminato.