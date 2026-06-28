Sucic: "Modric gioca come se avesse vent'anni. È stato incredibile, è il leader"

vedi letture

Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic spende parole al miele per il suo capitano con la Croazia, Luka Modric

Ancora una volta, nonostante i quasi 41 anni di età, Luka Modric si è caricato sulle spalle la Croazia e l'ha portata a destinazione: la formazione balcanica si è qualificata ai sedicesimi di finale e il fuoriclasse che ha giocato al Milan quest'anno, ci ha messo lo zampino con l'assist decisivo e con una prestazione di una generosità commovente. Inevitabili gli elogi da parte di tutti, a partire dai compagni come Petar Sucic, giocatore dell'Inter, che ne ha parlato in toni entusiastici a fine gara.

SUCIC ELOGIA MODRIC E KOVACIC

Le parole del centrocampista interista Petar Sucic su Luka Modric e Mateo Kovacic: "Sì, dopo la gara ho detto a Luka che giocava come se avesse vent'anni. E stato incredibile, ha vinto ogni duello. È il leader, il miglior giocatore, ci guida; il fatto che riesca a giocare cosi bene è perfetto sia per lui che per noi. Con Kovacic sono tra i migliori giocatori della nostra storia, hanno una grande influenza sul nostro gioco. Noi più giovani dobbiamo cercare di aiutarli e fare il meglio possibile per la nazionale, tutti insieme"