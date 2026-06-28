Dieci rossoneri su dieci ai sedicesimi: Modric sfida Leao, Gimenez vs Estupinan

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Siamo già arrivati ai sedicesimi di finale del Mondiale: 10 rossoneri su 10 hanno passato il turno, il programma completo

Missione compiuta per i dieci giocatori del Milan convocati al Mondiale: tutti sono riusciti ad approdare ai sedicesimi di finale. Da oggi le cose iniziano a farsi serie con la fase a eliminazione diretta. Si partirà molto soft con una sola partita in programma, questa sera alle ore 21 italiane: scenderanno in campo Canada e Sudafrica al SoFi Stadium di Los Angeles. Due formazioni inedite al Mondiale dopo la fase a gironi. Da domani, poi, si entra nel vivo.

MONDIALI, SEDICESIMI DI FINALE: IL PROGRAMMA

Detto della sfida tra Canada e Sudafrica di questa sera, domani si parte alle ore 19 subito con una grande sfida tra Brasile e Giappone, in campo a Houston con la direzione dell'italiano Mariani. A seguire, alle ore 22 a Boston, la partita tra Germania e Paraguay. Nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 3, sfida molto interessante tra Olanda e Marocco in quel di Monterrey.

Martedì si parte alle ore 19 a Dallas con un'altra sfida tra outsider: Costa d'Avorio-Norvegia. A seguire saranno in campo i primi milanisti, alle 23 a New York gioca la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot contro la Svezia. Nella notte sfida tra milanisti alle ore 3, a Città del Messico: il Messico di Gimenez affronta l'Ecuador di Estupinan.

Mercoledì si comincia alle ore 18 con il Congo che proverà a sorprendere l'Inghilterra ad Atlanta. Alle 22 sfida molto interessante tra il Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter contro il Senegal: si gioca al Lumen Field di Seattle. Nella notte, alle ore 2, tocca agli Stati Uniti di Christian Pulisic che se la giocano a San Francisco contro la Bosnia.

Giovedì alle 21 c'è in programma la sfida tutta europea tra Spagna e Austria a Los Angeles. Nella notte due partite. All'1, a Toronto, altra sfida tra giocatori del Milan: la Croazia di Luka Modric in campo contro il Portogallo di Rafael Leao (e Gonçalo Ramos). Alle 5 di mattino sarà il turno della Svizzera di Ardon Jashari che a Vancouver incontra l'Algeria.

Il programma si chiude venerdì sera e nella notte con sabato. Alle 20 si sfidano Australia ed Egitto a Dallas. A mezzanotte tocca ai campioni del mondo dell'Argentina che sfidano la cenerentola Capo Verde a Miami. Chiude il programma, alle ore 3.30, la partita tra Colombia e Ghana che si disputerà a Kansas City.