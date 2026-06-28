Cardinale e Amorim concordi sulla rosa, Gozzini: "Pochi cambiamenti, nessuno stravolgimento"
Programmato dopo aver chiuso la trattativa da capogiro (per la storia del Milan) che porterà Gonçalo Ramos in rossonero, il vertice di quattro ore che si è tenuto ieri a Lisbona tra il tecnico Amorim, il proprietario Cardinale e i due nuovi dirigenti Almstadt e Gardiner, aveva l'intento di continuare a organizzare la strategia per quest'estate. La collega Alessandra Gozzini della Gazzetta dello Sport, che ha raccontato l'avvenimento, ha riportato anche alcune linee guida emerse dall'incontro.
CARDINALE-AMORIM: POCHI CAMBIAMENTI, NESSUNO STRAVOLGIMENTO
Il retroscena di Alessandra Gozzini sulle strategie del Milan sul mercato: "Cardinale e Amorim concordano anche sul fatto che la squadra necessiti di pochi cambiamenti per essere di nuovo competitiva. Nessuno stravolgimento, niente rivoluzioni. Il Milan ha una base solida rappresentata dai suoi interpreti più forti: Maignan, Pavlovic, Rabiot, Pulisic, ora Ramos, tutti giocatori che il club è fortemente intenzionato a tenere. Saranno i riferimenti del nuovo corso. Alla rosa saranno aggregati i giovani più interessanti del vivaio e sarà ulteriormente arricchita da altri due-tre acquisti di spessore".
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