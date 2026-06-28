Yepes: "Milan, prima di tutto ci vorrebbe un dirigente come Galliani"

vedi letture

Mario Yepes, ancora oggi tifoso del Milan, consiglia al club rossonero di ripartire da un dirigente come Adriano Galliani

L'ex difensore del Milan e capitano della Colombia Mario Yepes, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente negli Stati Uniti dove si trova al momento per seguire il Mondiale dei Cafeteros che hanno vinto il loro girone mettendosi dietro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella sua chiacchierata, oltre a parlare delle ambizioni della nazionale sudamericana e dei suoi talenti più cristallini, Yepes ha avuto modo anche di commentare un po' la situazione relativa al Milan.

MILAN; CI VORREBBE UN DIRIGENTE COME GALLIANI

L'ex difensore rossonero Mario Yepes dà un consiglio al Milan su come ricostruire dopo il fallimento sportivo di questa stagione: "Come può ripartire il Milan? Non è facile dirlo da fuori. Io sono un tifoso del Milan, lo seguo e non pensavo che fallisse la qualificazione alla Champions. Fino a pochi mesi dalla fine del campionato magari non giocava bene, ma era in linea con l’obiettivo fissato. Poi c’è stato il crollo. Ci vorrebbe un dirigente come Adriano Galliani, prima di tutto”.