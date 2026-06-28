Pasotto su Ramos: "Importante evitare che si ripeta un altro caso Joao Felix"

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Per Marco Pasotto, il Milan non deve far diventare Gonçalo Ramos un altro caso Joao Felix

Il primo colpo dell'estate rossonera deve essere ancora ufficializzato ma è già stato ultimato: il nuovo centravanti del Milan sarà il portoghese Gonçalo Ramos, in arrivo per ben 75 milioni più bonus dal PSG dove segnava abbastanza ma giocava molto poco. Si tratterà, una volta ufficializzato, dell'acquisto più oneroso della storia del Milan: non una responsabilità leggera. Del suo arrivo imminente a Milanello ha parlato il giornalista Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, CON RAMOS IMPORTANTE EVITARE UN ALTRO CASO JOAO FELIX

Il commento del collega Marco Pasotto sull'acquisto di Ramos da parte del Milan: "Gonçalo Ramos è il centravanti che era in cima alla lista dei desideri di Casa Milan e soprattutto di Amorim, che lo ritiene adatto al proprio modo di sviluppare la fase offensiva. Ramos è l'acquisto più caro nella storia del Diavolo e quindi l'importante è evitare che si ripeta un altro caso Joao Felix, giusto per fare un esempio senza cambiare nazionalità. Ad agevolare la trattativa ci ha pensato Jorge Mendes, il super procuratore che però non ha avuto un ruolo nell'arrivo di Amorim al Milan"