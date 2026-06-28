Ravezzani sul Milan: "Se davvero ci saranno investimenti sul mercato è un buon inizio"

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Per il collega Fabio Ravezzani se il Milan davvero investirà sul mercato come con Ramos, sarebbe già un buon inizio

Quest'ultima settimana del Milan è stata molto intensa: dopo circa un mese di latitanza alla ricerca dell'allenatore e di un dirigente che poi non è arrivato, il club rossonero ha iniziato a lavorare sul calciomercato. Prima è stato ufficializzato Massimo Calvelli come CEO del club, passaggio burocratico fondamentale; poi è arrivata la notizia dell'accordo con il PSG per Gonçalo Ramos, sulla base di un'offerta da 75 milioni più bonus. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato questi ultimi giorni rossoneri.

MILAN, SE CI SARANNO INVESTIMENTI È UN BUON INIZIO

Il commento di Fabio Ravezzani dopo questa ultima settimana milanista, ricca di colpi di scena: "Sta nascendo un Milan portoghese. Cardinale ha deciso di affidarsi completamente a Mendes e Amorim. Una scelta istintiva, più che ragionata. Nessuno può predire oggi come finirà. Ma se davvero ci saranno investimenti sul mercato (più spese che incassi) almeno è un buon inizio"