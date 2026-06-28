Ordine sul Milan: "Non c’è più il club che lavora contro l’allenatore, ma al suo fianco"

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Ordine sottolinea come rispetto a quando c'era Allegri, ora il club sta lavorando al fianco dell'allenatore e non remando contro

Un'operazione come quella tra Milan e Gonçalo Ramos non poteva non generare diverse reazioni. D'altronde stiamo parlando dell'acquisto più pesante del Milan a livello economico in oltre 125 anni di gloriosa storia. Non si tratta di un fatto banale e indirizza chiaramente anche il progetto del nuovo Diavolo targato Cardinale e Amorim. A commentarlo anche il collega Franco Ordine che ne ha scritto questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport.

ORDINE, CLUB LAVORA AL FIANCO DELL'ALLENATORE

Il commento di Franco Ordine a margine dell'operazione Milan-Gonçalo Ramos: "A gennaio scorso, quando Allegri chiese qualche rinforzo per offrire alla rosa le energie necessarie a chiudere il campionato senza assilli. Gli fu risposto: 'Non c’è un euro'. E a conferma arrivò infatti Fullkrug salvo poi scoprire a fine mese che per tesserare Mateta, infortunato e rispedito al mittente, sarebbero miracolosamente comparsi oltre 40 milioni! Cosa è cambiato allora da allora a oggi? Molto semplicemente la strategia sul mercato: non c’è più il club che lavora contro l’allenatore, ma al suo fianco".