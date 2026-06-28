Pasotto su Leao e Milan: "Resta una strada decisamente in salita"
Nonostante le posizioni si siano addolcite nei giorni scorsi, il futuro di Rafael Leao sembra sempre più lontano da Milanello. Nonostante questo il tecnico Ruben Amorim si farà sicuramente una chiacchierata con il suo giovane connazionale al termine del Mondiale. La provenienza non è però una garanzia di alcun tipo, visto come sono finite le esperienze con Fonseca e Conceiçao. Il giornalista Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha scritot del futuro di Rafael Leao con il Milan.
MILAN-LEAO: STRADA IN SALITA
Il collega Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione di Rafael Leao anche alla luce del colloquio che ci sarà con Ruben Amorim: "Quella di Rafael Leao è una situazione ruvida, spinosa, che dovrà gestire Amorim, un suo connazionale. Leao ha speso parole dolci per il tecnico, ma a Ruben per carattere in uno spogliatoio non piacciono né le primedonne, né gli accentratori. Si parleranno, capiranno se magari esistono i margini per provare ad andare avanti insieme, però resta una strada decisamente in salita".
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