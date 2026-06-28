Amorim a Milano a inizio luglio: c'è la data del suo arrivo in città
Sin da quando Ruben Amorim è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Milan, ci si è chiesti quando il tecnico portoghese avrebbe messo per la prima volta il piede a Milano. Il suo contratto con il club rossonero è stato firmato digitalmente a distanza, dunque quando Amorim atterrerà in città, lo farà per la prima volta e già con l'intento di iniziare a lavorare sulla stagione su cui, di fatto, sta in realtà già lavorando da diversi giorni: ieri il vertice di quattro ore con Cardinale, Almstadt e Gardiner sul mercato.
AMORIM, FISSATO L'ARRIVO IN CITTÀ
Nel raccontare dell'incontro avvenuto nella giornata di ieri a Lisbona, questa mattina la Gazzetta dello Sport sottolinea anche come l'arrivo di Ruben Amorim a Milano sia fissato per il prossimo 6 luglio. In questo modo l'allenatore portoghese avrà modo, insieme al suo staff, di iniziare a prendere confidenza con i suoi nuovi luoghi di lavoro, soprattutto al centro sportivo di Milanello. Di lì a una settimana, tra il 12 e il 13 luglio, ci sarà l'inizio del raduno del Milan con i giocatori rimasti fuori dal Mondiale.
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