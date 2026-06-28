Modric pennella l'assist decisivo: Croazia ai sedicesimi da seconda

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Luka Modric fa il Luka Modric: assist perfetto per Vlasic per il gol decisivo che manda la Croazia ai sedicesimi come seconda classificata

Luka Modric è un campione senza tempo, i tifosi del Milan lo sanno molto bene. Ma si può tranquillamente che lo sappiano molto bene tutti gli appassionati di calcio che, nella notte italiana, hanno potuto assistere all'ennesima prestazione gigantesca di un ragazzino di quasi 41 anni. Il fuoriclasse rossonero ha messo la sua firma con un assist nella decisiva vittoria della Croazia per 2-1 sul Ghana, vittoria che ha permesso alla Nazionale balcanica di accedere ai sedicesimi di finale come seconda forza del gruppo dietro all'Inghilterra che ha vinto 2-0 contro Panama (Bellingham, Kane).

INFINITO MODRIC, ASSIST E CROAZIA AI SEDICESIMI

Non ci sono parole per descrivere la grandezza di Luka Modric. In una partita che poteva essere da dentro o fuori, è salito in cattedra, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà. Contro il Ghana i croati si portano avanti nel primo tempo con l'interista Sucic. A poco meno di venti minuti dal termine però gli africani trovano la via del pareggio con Luckassen. Ed è qui che è uscito il campione. Dopo dieci minuti Modric si presenta dalla bandierina e pennella un assist al bacio per la testa di Vlasic che rimanda avanti la Croazia. Nel finale il milanista è eroico chiudendo ogni spazio e correndo a perdifiato per tenere il risultato.