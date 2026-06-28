Borghi su Ramos: "Arriva al Milan per essere il centravanti titolare e per più che duplicare il proprio minutaggio stagionale"

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Il telecronista Stefano Borghi indica quali sono i due aspetti a cui dovrà far fronte Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan

Non si può dire che Gonçalo Ramos non abbia fegato. Il centravanti portoghese, anche per la proposta economica importante, sposa il progetto del Milan e si carica delle spalle di una pressione non da poco: sarà il numero 9 rossonero, in un'epoca di grande difficoltà per il club milanista, visti i risultati e molti tifosi in rivolta contro la proprietà. A parlare dei primi ostacoli che dovrà superare una volta sbarcato in Italia è stato Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport. Le sue parole pronunciate all'interno del proprio canale YouTube.

MILAN, DUE GLI ASPETTI CHIAVE PER RAMOS

Stefano Borghi si concentra sugli aspetti chiave per l'avventura di Ramos al Milan: "Quali sono gli aspetti che Ramos dovrà superare? Il primo è legato al minutaggio: nelle tre stagioni al PSG non è mai arrivato a 2000 minuti di impiego stagionali. La media è di un gol realizzato ogni 120 minuti in campo, quando è stato chiamato in causa ha risposto. Arriva al Milan per essere il centravanti titolare e per più che duplicare il proprio minutaggio stagionale. È quello che voleva. L’altra cosa da considerare è sullo scenario che trova: sia dal punto di vista tattico per le squadre che dovrà affrontare, con spazi molto diversi, ma anche dalla qualità e dal tipo di rifornimenti che riceverà dalla propria squadra. Il calcio di Amorim è dichiarato e ben definito: può integrarsi perfettamente con le caratteristiche di Gonçalo Ramos".