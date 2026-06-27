Bologna-Milan dell'ottobre 2024 rinviata: il TAR dà ragione al sindaco Lepore
MilanNews.it
A più di un anno dal ricorso, il TAR dell'Emilia Romagna si è pronunciato in merito al rinvio di Bologna-Milan dell'ottobre 2024 rinviata
Il TAR dell'Emilia-Romagna ha dato ragione al Comune di Bologna sul rinvio di Bologna-Milan dell'ottobre 2024, deciso in quei complicati giorni che videro il capoluogo emiliano essere colpito da una terribile alluvione.
La partita fu rinviata dal sindaco Matteo Lepore per consentire i lavori di ripristino vicino allo stadio Renato Dall'Ara e per l'allerta arancione in città. Il Milan, con Paolo Scaroni, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza e un risarcimento, ma per il TAR, però, la decisione fu legittima, proporzionata e non irragionevole.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Capuano scettico sull'operazione Ramos: "O il Milan ha preso un attaccante da 30 gol stagionali o c'è un problema"
3 Borghi su Ramos: "Arriva al Milan per essere il centravanti titolare e per più che duplicare il proprio minutaggio stagionale"
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Marc Casadó, il nome nuovo per la mediana del Milan: talento, equilibrio e intensità dalla Masia
ACM diventa Associazione Calciatori Mendes? Il potente agente è stato il regista dell'operazione Ramos
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzione
Franco OrdineCosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com