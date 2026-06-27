Bologna-Milan dell'ottobre 2024 rinviata: il TAR dà ragione al sindaco Lepore

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A più di un anno dal ricorso, il TAR dell'Emilia Romagna si è pronunciato in merito al rinvio di Bologna-Milan dell'ottobre 2024 rinviata

Il TAR dell'Emilia-Romagna ha dato ragione al Comune di Bologna sul rinvio di Bologna-Milan dell'ottobre 2024, deciso in quei complicati giorni che videro il capoluogo emiliano essere colpito da una terribile alluvione.

La partita fu rinviata dal sindaco Matteo Lepore per consentire i lavori di ripristino vicino allo stadio Renato Dall'Ara e per l'allerta arancione in città. Il Milan, con Paolo Scaroni, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza e un risarcimento, ma per il TAR, però, la decisione fu legittima, proporzionata e non irragionevole.