Borghi approva l'affare Ramos: "È un giocatore che ha le caratteristiche per il calcio di Amorim"

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Il commento di Stefano Borghi sulle qualità di Gonçalo Ramos che si appresta a diventare il prossimo calciatore del Milan

L'arrivo di Gonçalo Ramos è, inevitabilmente, l'argomento di discussione principale in casa Milan in queste ore. Un colpo quasi a ciel sereno, con cui Cardinale sembra voler rimarcare che le cose ora cambieranno in casa rossonera: operazione da circa 80 milioni complessivi, considerando i bonus, chiusa in pochissimo tempo e lontano dai riflettori con il PSG. Sul suo canale YouTube, il telecronista Stefano Borghi ha commentato il prossimo centravanti del Milan.

RAMOS HA LE POTENZIALITÀ PER DIVENTARE ATTACCANTE DI MASSIMO RILIEVO

Il giudizio di Stefano Borghi sull'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan: "Ci sono troppi interrogativi sulla rosa: Pulisic rimane o va via? Leao rimane o va via? Modric continua o no? Rabiot e Maignan, rimangono o vanno via? Tutto è ancora in divenire e tutto è da costruire. Gonçalo Ramos rientra nei parametri di ricerca del Milan: 25 anni e internazionale. È un giocatore che ha le caratteristiche per il calcio di Amorim: è un 9 con gol, li ha sempre avuti. È un 9 di partecipazione, mobile, fisico e con killer instinct. Ha le potenzialità e il valore per diventare un attaccante di massimo rilievo nel nostro campionato".