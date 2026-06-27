Croazia-Ghana, le formazioni ufficiali: Modric ancora titolare

Croazia-Ghana, le formazioni ufficiali: Modric ancora titolareMilanNews.it
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Oggi alle 22:36News
di Lorenzo De Angelis
Per la terza ed ultima giornata del Gruppo L di questo Mondiale, il CT della Croazia Dalic ha deciso di puntare ancora una volta su Modric dal 1'.

Al Lincoln Finanzial Field di Philadelphia, Croazia e Ghana si affronteranno per la sfida valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo L di questo questo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due formazioni.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, P. Sucic, Baturina; Budimir. A disp. Kotarski, Pandur, Caleta-Car, Erlic, Fruk, Gvardiol, Kakic, Kramaric, Matanovic, Moro, Musa, Marco Pasalic, Mario Pasalic, L. Sucic, Vuskovic. All. Zlatko Dalic.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; Sulemana, Ayew, Semenyo. A disp. Anang, Ati Zigi, Adu, Baba, Boakye, Bonsu Baah, Fatawu, Mumin, Nuamah, Opoku, Peprah, Seidu, Thomas-Asante, Williams, Yirenkyi. All. Carlos Queiroz.

ARBITRO: Fischer (Canada). 