Dompig lascia il Milan dopo 4 stagioni. Il club: "Buona fortuna per la tua carriera"
MilanNews.it
Dopo quattro stagioni in rossonero, Chanté Dompig ed il Milan si separano. Il club ha comunicato la decisione con un annuncio sui propri canali ufficiali.
Dopo quattro stagioni, 78 presenze e 16 gol, l'avventura di Chanté Dompig al Milan è giunta al capolinea. Nelle scorse ore il club rossonero ha infatti annunciato l'addio della calciatrice con un breve post sui propri canali ufficiali dove si legge: "Chanté parte, e vorremmo augurarle la massima fortuna per la prossima fase della sua carriera”.
L'attaccante del Suriname, nata e cresciuta nei Paesi Bassi, era arrivata al Milan dall'Empoli, dove si era messa in mostra registrando numeri davvero importanti, ovvero 12 reti in 49 partite.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
2 Capuano scettico sull'operazione Ramos: "O il Milan ha preso un attaccante da 30 gol stagionali o c'è un problema"
3 Borghi su Ramos: "Arriva al Milan per essere il centravanti titolare e per più che duplicare il proprio minutaggio stagionale"
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Marc Casadó, il nome nuovo per la mediana del Milan: talento, equilibrio e intensità dalla Masia
ACM diventa Associazione Calciatori Mendes? Il potente agente è stato il regista dell'operazione Ramos
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzione
Franco OrdineCosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com