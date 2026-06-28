Dompig lascia il Milan dopo 4 stagioni. Il club: "Buona fortuna per la tua carriera"

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Dopo quattro stagioni in rossonero, Chanté Dompig ed il Milan si separano. Il club ha comunicato la decisione con un annuncio sui propri canali ufficiali.

Dopo quattro stagioni, 78 presenze e 16 gol, l'avventura di Chanté Dompig al Milan è giunta al capolinea. Nelle scorse ore il club rossonero ha infatti annunciato l'addio della calciatrice con un breve post sui propri canali ufficiali dove si legge: "Chanté parte, e vorremmo augurarle la massima fortuna per la prossima fase della sua carriera”.

L'attaccante del Suriname, nata e cresciuta nei Paesi Bassi, era arrivata al Milan dall'Empoli, dove si era messa in mostra registrando numeri davvero importanti, ovvero 12 reti in 49 partite.