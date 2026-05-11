La Primavera Femminile è Campione di Italia! Rossonere eroiche, Belloli eccezionale

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Il Milan Femminile Primavera è Campione di Italia per la seconda volta nella sua storia! Serata memorabile allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo dove questa sera è andata in scena la finale del Campionato di Primavera 1 Femminile tra le padrone di casa neroverdi e il Milan di mister Matteo Zago. A trionfare dopo una gara tiratissima sono le ragazze milaniste che conquistano il secondo titolo in tre anni e lo fanno nel modo più incredibile possibile: ai tiri di rigore con il risultato complessivo di 4-6 dopo la lotteria dal dischetto. Protagonista indiscussa della gara il portiere Sofia Belloli, miracolosa nei 120 minuti e autrice di due parate dagli 11 metri.

Nel primo tempo parte meglio il Milan che segna al minuto 21 con Vitale, ma a inizio ripresa il Sassuolo trova subito il pareggio grazie alla rete di Vianello. All'ora di gioco è ancora il Diavolo a mettere la testa davanti grazie al gol di Strauss: le neroverdi attaccano a testa bassa contro un Milan stoico che si arrende solamente al 92° concendendo il pareggio ad Andersone. Nei supplementari le ragazze di Zago soffrono con grinta e coraggio, affidandosi anche alle parate di Belloli. Ai tiri di rigore il portiere milanista è assoluto protagonista: ne neutralizza due e permette a Cortinovis di segnare il quarto rigore su quattro per il Milan e regalare il titolo alla squadra rossonera!