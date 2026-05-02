Femminile, le formazioni ufficiali del Derby. Nel Milan 3 giocatrici out per infortunio
A breve ci sarà il fischio d'inizio del Derby Femminile tra Inter e Milan, di seguito le formazioni ufficiali per la sfida dell'Arena Civica di Milano.
INTER WOMEN (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszar, 10 Magull, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 31 Wullaert, 7 Bugeja. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 9 Polli, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 19 Paz, 20 Detruyer, 29 Giudici, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
MILAN FEMMINILE (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 25 De Sanders, 23 Piga, 21 Keijzer; 8 Arrigoni, 12 Mascarello, 11 Grimshaw; 10 Van Dooren, 99 Dompig, 7 Kyvag. A disposizione: 13 Estevez, 24 Tornaghi, 5 Cernoia, 6 Sorelli, 15 Stokic, 17 Sesay, 18 Renzotti, 39 Donolato, 80 Kamczyc. Coach: Suzanne Bakker
MILAN FEMMINILE, LE INDISPONIBILI
Park: problema muscolare retto femorale destro
Soffia: problema muscolare polpaccio sinistro
Zanini: impingement anca destra
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