Fabrizio Romano: "Goretzka, apertura all'Italia. Il Milan insiste, ma i costi tra commissioni e stipendio restano alti"

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Leon Goretzka ha una semifinale di ritorno di Champions League da giocare e da provare a vincere, ma allo stesso tempo il tedesco continua a pensare al proprio futuro: il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a parametro zero al termine della stagione e sta valutando le numerose proposte che gli stanno arrivano. Fabrizio Romano, sul suo canale Whatsapp, fornisce questo aggiornamento:

"Leon Goretzka ha dato apertura all’Italia, con il Milan che insiste dopo le chiamate di Juve e Napoli nei mesi scorsi; ma i costi tra commissioni e stipendio restano alti. Ci sono anche club esteri interessati, la corsa è ancora aperta con Goretzka che spera di poter decidere prima del Mondiale. I contatti continueranno presto con tutti i club per valutare le opzioni, i progetti e i costi".