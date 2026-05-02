esclusiva mn Mastroianni: "Milan, ma quale rimpianto scudetto! I punti sono quelli che ti meriti. Per il futuro servono idee chiare"

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Dario Mastroianni, giornalista e telecronista di DAZN è stato intervista in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i temi affrontati, il finale di stagione del Milan in Serie A e un mercato che dovrà vedere la squadra di Allegri assolutamente protagonista. L'intervista integrale:

Sulla stagione del Milan

"Buona, non buonissima, non bella, allo stesso tempo non facile o scontata. Buona, dove la prioritá era tornare agli standard dei 4 anni precedenti, ovvero ai vertici del campionato e con l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League, che adesso é vicinissima. Non vedo margini per rimpianti in chiave scudetto, il Milan ha i punti che si merita, in linea con le sue prestazioni altalenanti dell’annata, che non possono essere sufficienti per vincere il campionato".

Cosa migliorare per tornare competitivi?

"E' stato avviato l’anno scorso un nuovo progetto tecnico. Questa stagione era necessaria per rimettere a posto il disordine dell’annata precedente, chiusa all’ottavo posto e ricca di errori sia nelle scelte che nella gestione. Ai progetti bisogna dare tempo e poi valutarli con calma, per cui é giustissimo consentire ad Allegri di proseguire il proprio lavoro. Certo é che serve fare uno step in avanti, alzare il livello sotto tutti gli aspetti, soprattutto quello della proposta in campo, perché i risultati passano da questo".

Perchè l'attacco non funziona?

"In parte per quanto dicevo poco fa, ovvero il tipo di proposta. In parte per i momenti individuali dei giocatori. Pulisic, Leao, Nkunku, Gimenez e Füllkrug: ognuno ha avuto problematiche durante la stagione. 5 gol da tutto il reparto offensivo nel girone di ritorno é un dato terribile, ma allo stesso tempo é un problema che tocca anche altre squadre del nostro campionato in questo 2025/26".

Sul prossimo mercato: cosa servirà davvero al Milan?

"Piú che nomi penso ci sia bisogno di avere idee chiare, cosa che non ho visto nella costruzione della rosa la scorsa estate, tantomeno a gennaio.

Non riesco a capire in che direzione si voglia andare a livello tecnico. Come si vuole giocare? Che giocatori servono? Con che caratteristiche?

Ricordando che la Champions ti imporrà un livello piú alto".

