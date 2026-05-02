La stima di Allegri, il nuovo agente, l'idolo Modric: il Milan punta Fagioli. E tornano alla mente le parole di Max nel 2018...

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Si parla tanto del futuro dell'attacco del Milan, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando per rinforzare anche gli altri reparti. In mezzo al campo, per esempio, in attesa di capire cosa deciderà di fare Luka Modric, i rossoneri sono in pressing da tempo su Leon Goretzka, centrocampista che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. Il tedesco è una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che alla sua dirigenza ha chiesto innesti di personalità ed esperienza. In estate ci saranno delle partenze nella mediana milanista (Fofana e Loftus-Cheek sono per esempio in uscita) e dunque ci sarà più di un innesto in quella zona di campo.

LA STIMA DI ALLEGRI - Un nome che viene accostato con sempre più insistenza al Milan è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Fiorentina. A Milanello c'è un suo grandissimo estimatore fin da quando era nelle giovanili della Juventus, vale a dire Max Allegri che ha da sempre grande stima nei suoi confronti. In questo senso, tornano alla mente le dichiarazioni pronuciate a settembre 2018 dal tecnico livornese, allora sulla panchina della squadra bianconera, nella conferenza stampa prima di una partita contro il Sassuolo: "Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli. Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Parole a cui sono poi seguiti dei fatti quando Allegri è tornato qualche anno dopo sulla panchina juventina: Max gli ha infatti dato continuità, permettendogli di affermarsi in Serie A e conquistare anche la maglia della nazionale.

IDOLO MODRIC E NUOVO AGENTE - Fagioli, come scritto qualche giorno fa anche da Milannews.it, è un nome molto gradito ad Allegri che lo vede come una valida alternativa a Luka Modric se dovesse restare per un altro anno al Milan. Il campione croato, tra l'altro, è il grande idolo del giovane centrocampista italiano che potrebbe quindi avere un motivo in più per decidere di accettare il trasferimento a Milanello. A favorire questo affare potrebbe essere poi anche il fatto che da qualche settimane Fagioli ha cambiato procuratore e ora a curare i suoi interessi è Giovanni Branchini, cioè lo stesso agente di Allegri.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA - Se sul lato giocatore, che dopo la famosa squalifica per le scommesse e un'ottima stagione con la Fiorentina sarà sicuramente molto tentato dal tornare a giocare in in un top club, la strada potrebbe essere in discesa, lo stesso non si può dire sul lato del club viola che punta fortemente su Fagioli in vista della prossima stagione. La conferma è arrivata nei giorni scorsi anche da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il quale ha parlato così della situazione del centrocampista italiano: "Fagioli è stato accostato al Milan. Vi ribadisco che Fagioli resta il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui la Fiorentina vuole ripartire: il direttore sportivo Fabio Paratici non vuole liberarsi del giocatore, ovviamente salvo proposte fuori mercato e con cifre spropositate. Fagioli resta il cardine della Fiorentina".