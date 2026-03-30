Andrej Kostic al Milan: ecco le cifre dell'affare
Il Milan ha chiuso nelle scorse ore il suo primo colpo di mercato per la stagione 2026-2027: i rossoneri hanno infatti preso dal Partizan Belgrado l'attaccante classe 2007 Andrej Kostic che in estate si aggregherà inizialmente al Milan Futuro. Su X, Matteo Moretto rivela le cifre dell'affare: "Le cifre di Andrej Kostic al Milan: 3.5 milioni di euro più 4.5 di bonus più una % su futura vendita".
Le cifre di Andrej Kostic al Milan: 3.5 milioni di euro più 4.5 di bonus più una % su futura vendita. https://t.co/ZrZuS79023— Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 30, 2026
Nella giornata di ieri, il centravanti montenegrino, che il Diavolo aveva provato a prendere gà a gennaio, ha svolto le visite mediche di rito con il Milan presso la clinica La Madonnina di Milano. In questa stagione, Kostic ha segnato finora 10 gol in 27 partite nel massimo campionato della Serbia.
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