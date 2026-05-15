Milan, via Tare e avanti tutta per D'Amico. Pronto un biennale con opzione

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Con o senza Champions, il destino di Igli Tare è già scritto: a fine stagione lascerà il Milan. Come nuovo ds l'obiettivo è Tony D'Amico

Il futuro del Milan dipenderà moltissimo dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, ma non quello di Igli Tare che a fine stagione, indipendentemente da come finirà il campionato dei rossoneri, saluterà il club di via Aldo Rossi dopo un solo anno. Oltre a lui ci potrebbero essere anche altri addii nel management milanista, ma al momento la sola certezza è che l'avvetura del ds albanese nel Diavolo è ai titoli di coda.

IL MILAN TORNA ALLA CARICA

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per il suo sostituto in via Aldo Rossi hanno un obiettivo ben preciso, cioè Tony D'Amico che è in uscita dall'Atalanta visto che a Bergamo arriverà Cristiano Giuntoli. Ovviamente questo cambio verrà ufficializzato dal club nerazzurro solo a fine stagione, ma ormai la strada è segnata e presto D'Amico sarà libero di accordarsi con chi vorrà. Dopo averlo cercato già l'estate scorsa, il Milan è pronto a tornare alla carica perchè da tempo ha deciso di puntare sull'abruzzese che negli ultimi anni ha saputo coniugare plusvalenze a risultati.

AVANTI TUTTA PER D'AMICO

Per questo motivo D'Amico non può che far gola a un club governato da un fondo come RedBird. Ecco perchè le sue quotazioni sono in forte ascesa per prendere il posto di Tare come direttore sportivo del Milan. Le parti ne stanno già parlando da mesi e sarebbero già d'accordo per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Avanti tutta dunque per D'Amico, ma attenzione alla Roma che è anche lei sulle tracce del dirigente nerazzurro che in giallorosso ritroverebbe Gian Piero Gasperini, con cui ha già lavorato a Bergamo. Al momento la società della famiglia Friedkin è attardata rispetto al Diavolo, ma nei prossimi giorni faranno comunque un tentativo.