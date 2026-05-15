Pellegatti: “Allegri non si fida più. Gli altri hanno Malen, Vlahovic, Thuram, noi no”

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Carlo Pellegatti, al podcast Cose Scomode, ha parlato della richiesta del centravanti di Allegri a gennaio e ha comparato gli altri reparti offensivi a quello rossonero.

Durante l'ultima puntata del podcast Cose scomode, Carlo Pellegatti ha commentato la situazione societaria in casa Milan e le richieste non accontentate di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Allegri a metà dicembre chiede un attaccante e la società, la dirigenza, gli rispondono che non c'è un euro. L'Inter allora dice "Va bene, se questi non prendono un centravanti non ci interessano più come avversari". E in effetti è stato così, nonostante il derby vinto, e quindi già lì è partito male. Poi è arrivato Füllkrug ma non ha dato quasi niente e si è fatto anche male subito, ma soprattutto è spuntato il nome di Mateta improvvisamente, ci sono stati questi milioni ritrovati, poi ha avuto problemi e non è più venuto. Massimiliano Allegri ormai non si fida più. Quindi partiamo da quello. Thuram è riuscito a risolvere quando Lautaro non stava bene, Malen ha trascinato, ora c'è Vlahovic. Quando le cose non vanno bene e sono stanchi i giocatori, ecco che l'individualità emerge. Al Milan non c'è".