Donati consiglia Cardinale: “Spazzare via Furlani e Ibra, chiedere scusa a Maldini e dargli tutto in mano”

vedi letture

Il collega di Telelombardia Stefano Donati ha postato su X un suo pensiero riguardo quello che dovrebbe fare Cardinale ossia richiamare Maldini al Milan e affidargli il progetto sportivo.

Sul proprio profilo X, il collega di Telelombardia Stefano Donati ha dichiarato cosa secondo lui dovrebbe e potrebbe fare il proprietario del Milan Gerry Cardinale per riportare una volta per tutte un'equilibrio al Milan ed un progetto vincente. Di seguito le sue parole:

"C’è solo una cosa che potrebbe fare Cardinale per ridare entusiasmo e far rinascere il Milan. Spazzare via Furlani e Ibra, andare da Paolo Maldini, chiedere scusa, dargli le chiavi e pregarlo di occuparsi di tutta la parte sportiva."