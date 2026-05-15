Donati consiglia Cardinale: “Spazzare via Furlani e Ibra, chiedere scusa a Maldini e dargli tutto in mano”
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Il collega di Telelombardia Stefano Donati ha postato su X un suo pensiero riguardo quello che dovrebbe fare Cardinale ossia richiamare Maldini al Milan e affidargli il progetto sportivo.
Sul proprio profilo X, il collega di Telelombardia Stefano Donati ha dichiarato cosa secondo lui dovrebbe e potrebbe fare il proprietario del Milan Gerry Cardinale per riportare una volta per tutte un'equilibrio al Milan ed un progetto vincente. Di seguito le sue parole:
"C’è solo una cosa che potrebbe fare Cardinale per ridare entusiasmo e far rinascere il Milan. Spazzare via Furlani e Ibra, andare da Paolo Maldini, chiedere scusa, dargli le chiavi e pregarlo di occuparsi di tutta la parte sportiva."
C’è solo una cosa che potrebbe fare Cardinale per ridare entusiasmo e far rinascere il #Milan.— Stefano Donati (@StefanoDonati27) May 14, 2026
Spazzare via Furlani e Ibra, andare da Paolo #Maldini, chiedere scusa, dargli le chiavi e pregarlo di occuparsi di tutta la parte sportiva.
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Donati consiglia Cardinale: “Spazzare via Furlani e Ibra, chiedere scusa a Maldini e dargli tutto in mano”
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