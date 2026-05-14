Milan, vertice a Londra: Cardinale valuta il futuro della dirigenza
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Incontro a Londra tra Cardinale e i principali vertici societari del Milan per valutare il futuro della dirigenza rossonera.
Stando a quanto riportato dal collega Gianluigi Longari di Sportitalia, in queste ore c'è stato a Londra un incontro tra Gerry Cardinale e i principali vertici della dirigenza del Milan per fare il punto sul futuro assetto societario rossonero. Sul tavolo ci sarebbe un possibile stravolgimento della linea di comando, con valutazioni in corso anche sulla posizione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani.
Un passaggio delicato, che potrebbe aprire a cambiamenti importanti nell'organigramma del club e ridisegnare gli equilibri interni in vista della prossima stagione, che potrebbe rappresentare un po' un nuovo anno zero per il Diavolo.
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