Senza Modric sono dolori, Diddi: “Senza di lui al Milan c’è una lacuna importantissima…”

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Luca Diddi ha esposto un’analisi tattica evidenziando la gravità della perdita di Luka Modric per il Milan e cosa manca ai rossoneri quando il croato non è in campo.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato a livello tattico la gravità della perdita di Luka Modric in mezzo al campo per il Milan. Queste le sue parole.

"La differenza tra Modric e Ricci si sente eccome, e non parlo solo a livello qualitativo ma anche in fase di non possesso. Allora, il Milan con Luka Modric difficilmente veniva imbucato centralmente perché la capacità di chiudere le linee di passaggio di Luka Modric è talmente elevata che le squadre contro fanno fatica ad affrontare il Milan e a imbucarlo centralmente. Il Milan è una squadra che si difende in blocco basso ed è brava nei cross esterni, quindi il Milan è abituato a mandare i giocatori sull'esterno e a difendere in blocco basso sui cross. La mancanza di Modric apre una lacuna importantissima nel Milan che sono i passaggi filtranti. Per chiudere le linee di passaggio bisogna avere un'intelligenza tattica. Modric magari corre meno, ma ha l'intelligenza tattica di essere lì nella chiusura delle linee di passaggio. Sa leggere, sa leggere perché le mie statistiche mi dicono sì passaggi riusciti, ma è uno dei primi giocatori per palloni intercettati, quindi ti fa capire l'importanza di Luka Modric a 40 anni con la sua intelligenza".