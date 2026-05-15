Licari sulla corsa Champions: "Quello messo peggio è il Milan"
Fabio Licari, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan che è in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League: "Saranno i 180' più importanti di un campionato minore eppure avvincente. Due giornate per assegnare tutti i posti nelle coppe, Inter esclusa. Con squadre che corrono (Roma, Juve) e altre in caduta libera (Milan), meno motivate (Napoli) o mai arrese (Como).
Quello messo peggio - psicologicamente e per gioco - è il Milan che alla 28ª giornata, dopo l'1-0 nel derby, aveva forse coltivato sogni proibiti. Da allora è cominciato il declino, 7 punti in 9 turni. Più che paura di volare, forse è inadeguatezza nel nuovo ruolo. Non è un caso che contro le grandi i rossoneri abbiano spesso fatto meglio. Finché c'era da attendere e colpire di rimessa tutto bene, quando il Milan s'è ritrovato a "dover" vincere sono cominciati i guai, alimentati da qualche scelta tattica (Leao 9) incomprensibile".
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