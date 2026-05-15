Licari sulla corsa Champions: "Quello messo peggio è il Milan"

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Fabio Licari ha analizzato la corsa Champions ed in particolare il momento difficile che sta attraversando il Milan di Max Allegri

Fabio Licari, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan che è in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League: "Saranno i 180' più importanti di un campionato minore eppure avvincente. Due giornate per assegnare tutti i posti nelle coppe, Inter esclusa. Con squadre che corrono (Roma, Juve) e altre in caduta libera (Milan), meno motivate (Napoli) o mai arrese (Como).

Quello messo peggio - psicologicamente e per gioco - è il Milan che alla 28ª giornata, dopo l'1-0 nel derby, aveva forse coltivato sogni proibiti. Da allora è cominciato il declino, 7 punti in 9 turni. Più che paura di volare, forse è inadeguatezza nel nuovo ruolo. Non è un caso che contro le grandi i rossoneri abbiano spesso fatto meglio. Finché c'era da attendere e colpire di rimessa tutto bene, quando il Milan s'è ritrovato a "dover" vincere sono cominciati i guai, alimentati da qualche scelta tattica (Leao 9) incomprensibile".