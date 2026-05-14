MN - Ravezzani sul futuro di Allegri: "Non può rimanere. Anche perché può mai farlo dopo che è venuto fuori tutto questo?"

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Il Milan vive il momento più delicato della sua stagione, tra lotte interne, difficoltà in campo ed un futuro, societario e non, più incerto che mai. Di quanto sta accadendo in casa rossonera ne ha parlato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Se fosse in Allegri cosa farebbe?

"Partiamo da un presupposto: Allegri ha sbagliato a fare queste tipo di confidenze adesso. Tanti giornalisti vicini ad Allegri ci stanno da tempo dicendo quello che è uscito questa mattina sul Corriere della Sera. Ma se i Zazzaroni, gli Ordine, i Monica Colombo, parlo dei giornalisti storicamente vicini al mister, da settimane dicono che non resta, che il Milan è un casino, è perché Allegri ha parlato molto con tutti. Per il bene del Milan, secondo me, meglio sarebbe stato se questa situazione così esplosiva non sarebbe stata nota adesso".

C'è un altro aspetto?

"Che Allegri, vista la situazione disperata dell'ambiente abbia detto che "Questi sono così catatonici che è meglio far scoppiare la bomba, magari qualche giocare si rianima". In generale una situazione così sarebbe stato meglio gestirla diversamente. Magari in Genoa-Milan vedremo i giocatori andare a 1000 perché vogliono dare una grande dimostrazione di attaccamente al mister potrebbe anche essere servita".

Se fosse Allegri quindi rimarrebbe al Milan?

"Ma non puoi rimanere. Io penso che possa esserci una strategia un po' più egoista di Allegri, rappresentando il disastro che c'è in società, lo metto in piazza ed obbligo la società a mandarmi via e pagarmi. A questo punto le rigiro la domanda: Allegri può rimanere dopo che è venuto fuori tutto questo? E Ibra? Furlani? Possono rimanere dopo che è stato rivelato tutto questo? E quindi penso anche che il mister li abbia messi nelle condizioni di dire "Vattene via, ti paghiamo". Magari ci sarà un disegno con la Nazionale per cui il Milan dei 5 milioni che deve dare ad Allegri ne metta 2, risparmiandone tre. Però penso che sarà una bella battaglia questa dei 5 milioni, perché Allegri non ha mai fatto sconti a nessuno quando è andato via".