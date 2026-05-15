Milan, ieri vertice a Londra con Cardinale: presenti Furlani, Ibrahimovic e Calvelli

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Ieri è andato in scena un incontro a Londra per parlare del futuro del Milan: presenti Cardinale, Furlani, Ibrahimovic, Calvelli e Montini

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, proprietaro del Milan, ha voluto incontrare a Londra l'ad rossonero Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird, Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e figura importante in RedBird, e Francesca Montini, chief brand officer del club di via Aldo Rossi.

Durante questo vertice si è parlato ovviamente anche dell'andamento della stagione, ma soprattutto del futuro di Furlani e della struttura societaria. Al momento l'unica certezza è che a fine campionato saluterà Igli Tare che non verrà confermato nel ruolo di direttore sportivo, ma il suo potrebbe non essere l'unico addio nel management rossonero.