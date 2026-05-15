Tuttosport sul nuovo ds rossonero: "Milan, arriva D’Amico. Firmerà un biennale"

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Igli Tare lascerà il Milan a fine stagione, ma in via Aldo Rossi hanno già pronto il suo sostituto: è Tony D'Amico che è in uscita dall'Atalanta

Al termine di questa stagione ci potrebbero essere diversi cambiamenti nel managemente rossonero. Una partenza ormai certa è quella di Igli Tare e ci sarebbe già pronto il suo sostituto: "Milan, arriva D’Amico. Firmerà un biennale". Dopo averlo cercato già l'estate scorsa, ma l'Atalanta bloccò la sua partenza (ora invece i bergamaschi sono vicini a Cristiano Giuntoli), il Diavolo è tornato alla carica e vuole affidare la carica di direttore sportivo a Tony D'Amico, per il quale è pronto un contratto biennale.

Sul dirigente nerazzurro c'è però la forte concorrenza della Roma, dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini con cui ha già lavorato all'Atalanta. Al momento il Milan è avanti, ma i giallorossi, che devono sostituire Frederic Massara che è in uscita, non intendono mollare e nei prossimi giorni faranno un nuovo tentativo per D'Amico che piace molto in via Aldo Rossi perchè negli ultimi anni a Bergamo ha saputo coniugare le plusvalenze ai risultati.