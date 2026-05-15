Tuttosport in apertura: "Cardinale: Milan, zitti e...Champions. Sale D'Amico"

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Gerry Cardinale è intervenuto per porre fine alle troppe divisioni che ci sono nel Milan perchè c'è una qualificazione Champions da conquistare. Sale D'Amico come futuro ds

"Cardinale: Milan, zitti e...Champions. Sale D'Amico": titola così stamattina Tuttosport che nelle ultime ore c'è stato l'intervento della proprietà per porre fine alle troppe divisioni che ci sono all'interno del club di via Aldo Rossi perchè c'è una qualificazione alla prossima Champions Leage che va conquistata a tutti i costi.

Intanto, in vista della prossima stagione, dato per scontato l'addio di Igli Tare, per il ruolo di direttore sportivo il grande favorito al momento sembra essere Tony D'Amico che è in uscita dall'Atalanta e per il quale è pronto un contratto biennale. Dopo averlo già cercato la scorsa estate (il club bergamasco bloccò la sua pertenza), la prossima potrebbe essere quella giusta per vederlo in rossonero.